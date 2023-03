Bassines Non Merci, les Soulèvements de la Terre et la Confédération paysanne maintiennent leur appel à manifester contre les projets de retenues d’eau dans les Deux-Sèvres, malgré l’opposition de la préfecture.

« On maintient les manifs prévues ! » Dans un communiqué de presse conjoint diffusé ce lundi 13 mars 2023, les organisateurs de la mobilisation « anti-bassines » prévue dans les Deux-Sèvres le 25 mars prochain annoncent maintenir les rassemblements. Et ce malgré l’intention préfectorale de les interdire.

Communiqué commun de @BassinesNon Merci, la @ConfPaysanne et @lessoulevements de la Terre, face aux menaces de la @Prefet79 d'interdire la/les manif(s) du 25 mars contre les #mégabassines ! ✊ https://t.co/zPzj7dqmZa — Les Soulèvements de la Terre (@lessoulevements) March 12, 2023

Les organisateurs veulent « reprendre le dialogue »

Le 9 mars, la préfète Emmanuelle Dubée avait notifié aux organisateurs « son intention » d’interdire les mobilisations, compte tenu des « antécédents de graves troubles à l’ordre public constatés à l’occasion des précédentes manifestations ». Le collectif Bassines Non Merci, le mouvement des Soulèvements de la Terre et la Confédération paysanne en font fi et appellent la population « à ne pas se laisser aucunement décourager. Nous ne doutons aucunement que nous parviendrons à nous rassembler, malgré d’éventuels obstacles policiers et contrôles. »

Rappelant que l’appel au rassemblement émane de « plus de 200 organisations syndicales, politiques, paysannes et environnementales », le communiqué invite le gouvernement à accepter « rapidement de reprendre le dialogue sur la question de l’eau ».