Après une campagne de 2021-2022 "très compliquée" pour ses exportations de céréales, le port de Dunkerque enregistre un record de chargement à la fin de décembre, pour celle de 2022-2023. Explications avec Joël Ratel, le directeur général de Nord Céréales.

"La campagne en cours d’exportation de céréales depuis Dunkerque se déroule très bien, après une campagne de 2021-2022 très compliquée et des chargements en chute de 30 % par rapport à l’année précédente, à 1,55 million de tonnes, estime Joël Ratel, directeur général de Nord Céréales. Le contexte avec le conflit en Ukraine a aujourd’hui complètement changé."

1,5 million de tonnes chargées à fin décembre

"Nous avons déjà chargé, à la fin de décembre, près de 1,5 million de tonnes de céréales, essentiellement de blé, soit un record pour le port de Dunkerque à mi-campagne, poursuit-il. Le carnet d’expédition est encore très soutenu sur le mois de janvier. Il est difficile de se prononcer sur les mois suivants."

"La production en Ukraine a fortement chuté, mais la Russie vient d’engranger une récolte record, à plus de 100 millions de tonnes, rapporte Joël Ratel. De toute façon, au départ de Dunkerque, nous ne pourrons pas exporter dans les six prochains mois autant que lors des six derniers mois, par manque de marchandises. Dans notre hinterland, qui comprend les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne, la moisson a été correcte et de très bonne qualité, mais avec des volumes inférieurs à ceux d’il y a deux ans."

"La Chine est toujours la première destination pour nos céréales, devant les pays d’Afrique du Nord, mais nous comptons aussi cette année de nouveaux clients, comme le Pakistan par exemple, qui nous en a déjà acheté 500 000 tonnes. Quant aux cours, même s’ils fluctuent selon les semaines, ils restent soutenus."