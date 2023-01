Le groupe qui exploite les terminaux portuaires céréaliers et agro-industriels du port de Rouen a vu son chiffre d'affaires progresser de 7 % lors de la dernière campagne 2021-2022, tiré par les exportations de céréales. Les perspectives pour l'exercice en cours sont bonnes.

Plus de 4 millions de tonnes de céréales ont été chargées en 2021-2022 par le groupe Sénalia, sur le port de Rouen. "C'est une progression de plus de 1 million de tonnes par rapport à la campagne précédente, soit + 35 %", s'est félicité Gilles Kindelberger, son directeur général lors d'une réunion d'information le 6 janvier 2023 à Paris. L'hinterland se resserre sur la Normandie, l'Ile-de-France et le Centre-Val-de-Loire qui fournissent 80 % des volumes. 2 % des volumes arrivent par péniche.

Ségrégation des grains

Les capacités de ségrégation des grains ont permis, avec 28 classes, d'assembler des lots pour obtenir un poids spécifique (PS) supérieur à 76 kg/hl et un Hagberg supérieur à 220 s. Soit au final 60 % des volumes qui se trouvent adaptés aux marchés du blé meunier. "La campagne 2021-2022 a été compliquée en termes de qualité, mais nous sommes arrivés à satisfaire les clients grâce à un travail de ségrégation des grains", explique Gilles Kindelberger.

Le podium des destinations reste inchangé. La Chine arrive en tête avec 39,5 % des volumes avec 1,57 million de tonnes. Elle reconstitue son cheptel porcin et double ses importations de blé tendre. Ellel reste aussi très active en orge fourragère et de brasserie, captant 54 % des flux avec 490 000 t exportées.

"Le Maroc est présent sur les marchés de l'orge fourragère et l'Algérie redevient une destination en nous faisant profiter d'un assouplissement gré à gré de son cahier des charges", complète Sénalia. L'Afrique de l'Ouest représente 10 % des volumes (Cameroun et Gabon), tandis que l'Union européenne atteint 9 % avec pour destination principale l'Espagne et l'Italie.

Les activités de logistique industrielle (trituration de colza avec Saipol, le bioéthanol et le sucre avec Tereos) ont atteint, 2,8 millions de tonnes, dont 1,78 million de tonne pour la trituration de colza de Saipol et 872 000 tonnes pour le bioéthanol de Tereos.

+ 7 % de chiffre d'affaires

Les résultats économiques sont satisfaisants pour Sénalia en 2021-2022. Avec plus de 35 millions d'euros, le chiffre d'affaires progresse de 7 %, tiré par l'activité d'exportation de céréales (17,3 millions d'euros). Concernant la logistique industrielle "l'activité de Robust (terminal portuaire pour le sucre, N.D.L.R.) est plus faible, le nouveau partenariat avec Tereos n'ayant commencé qu'en cours d'exercice", explique Sénalia.

Bonnes perspectives pour la prochaine campagne

Sénalia se dit par ailleurs confiant pour la prochaine campagne et vise 4,6 millions de tonnes exportées au 30 juin 2023. "2,4 millions de tonnes étaient déjà chargées au 31 décembre 2022", détaille Gilles Kindelberger. Concernant les prochains challenges, "nous travaillons sur la conservation des céréales sans produits de traitement". Le groupe entend aussi mettre en place des outils de travail du grain pour faire de la prestation de nettoyage et de ségrégation pour le compte de ses clients.