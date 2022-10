Un plan d’urgence sur ce bioagresseur, désormais à nos portes, vient d’être lancé afin de l’éradiquer dès qu’il sera détecté sur le territoire hexagonal.

La sous-direction de la santé et de la protection des végétaux du ministère de l’Agriculture a publié le 4 octobre 2022 une instruction technique sur le scarabée japonais.

Très polyphage

Il s’agit en effet d’un organisme de quarantaine prioritaire (OQP) réglementé sur le territoire européen. Originaire d’Asie, cet insecte polyphage s’attaque à plus de 400 espèces de plantes : maïs, soja, graminées, noyer, prunier, vigne…

Or, il a été signalé pour la première fois en Europe en 2014 et est désormais aux portes de notre territoire. Notamment détecté en Allemagne, en Suisse et Italie, il semble établi dans ces deux derniers pays.

Conséquences économiques

"La présence de ce coléoptère en France pourrait engendrer de graves conséquences économiques aux cultures en zones agricoles et avoir des impacts significativement négatifs sur le commerce intra et extra communautaire notamment de plants de vigne, fruitiers, forestiers et ornementaux", souligne le ministère.

"Les impacts potentiels du ravageur en zones non agricoles (JEVI) sont également à considérer", appuie l’instruction technique.

Préparer aussi les professionnels

Un plan national d’intervention sanitaire d’urgence (PNISU) spécifique à Popillia japonica est donc lancé afin de préparer les services de l’État à la "mise en place de mesures conservatoires dans le cas d'une suspicion et à la mise en œuvre de mesures de lutte dans le cas d’une confirmation de foyer".

Ce plan d’urgence comporte également une communication aux professionnels, collectivités locales et au grand public afin de les sensibiliser.