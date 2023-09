Après avoir déjà diminué ses prévisions de 3,3 millions de tonnes en août, l’USDA les a encore réduites de 6 millions de tonnes dans son dernier rapport mensuel sur l’offre et la demande mondiale de produits agricoles (Wasde), très suivi par les analystes et le monde agricole. À 787 millions de tonnes pour la campagne de 2023-2024, la production mondiale de blé est désormais attendue en repli par rapport au millésime 2022-2023 (790 millions de tonnes).

Chute en Australie…

Dans le détail, l’USDA voit les volumes moissonnés en Australie se contracter de trois millions de tonnes. Le département australien de l’Agriculture a indiqué, au début de septembre, s’attendre à une « chute » de la production des cultures d’hiver, dont fait partie le blé.

L’État du Queensland (nord-est), ainsi que le nord de la Nouvelle-Galles du Sud (sud-est) et le sud de l’Australie-Occidentale (sud-ouest) ont été affectés par des conditions sèches, attribuables au phénomène météorologique El Niño.

… au Canada et en Argentine

La sécheresse a également frappé l’ouest du Canada, grande région de production du blé, en particulier la province de l’Alberta. Cela a poussé l’USDA à amputer son estimation de récolte de deux millions de tonnes. Manque de précipitations aussi en Argentine, où les volumes ont été réduits d’un million de tonnes, ainsi que pour l’Union européenne.

« Ce n’est pas une énorme surprise, a commenté Gautier Le Molgat, du cabinet Agritel. Cela faisait longtemps qu’on voyait l’Australie trop élevée. » Le rapport Wasde a permis aux cours de se redresser, mardi, sans décoller pour autant. Après avoir enregistré, plus tôt en séance à la Bourse de Chicago, son plus bas niveau depuis décembre 2020, le contrat le plus échangé sur le blé d’hiver américain SRW (soft red winter wheat) ressortait en légère hausse de 0,21 %, à 5,8575 dollars le boisseau (environ 27 kg).

Concurrence de la mer Noire

Ces baisses ne sont que partiellement compensées par un relèvement d’un million de tonnes de la production en Ukraine. « Là où c’est intéressant, c’est de voir les parts de marché de la mer Noire (Russie et Ukraine) au détriment des autres pays exportateurs, qui ont un petit peu moins de production », a souligné Gautier Le Molgat. Selon les estimations de l’USDA, la Russie représenterait quasi 24 % des exportations mondiales de blé contre 16 % en 2021-2022.

