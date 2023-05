Dans son rapport publié le 12 mai 2023 au soir, l’USDA voit les rendements américains de blé se contracter de 3,8 % par rapport à ceux de la campagne précédente, pour retrouver un niveau proche de l’année 2021-2022. « Le marché a été un peu surpris par cette réduction », a commenté Michael Zuzolo, de Global Commodity Analytics. Le contrat le plus échangé sur le blé d’hiver de variété SRW (Soft red winter wheat), pour livraison en juillet, a gagné 1,23 % sur la séance du 12 mai à la Bourse de Chicago (CME).

Sécheresse aux États-Unis

Cette estimation basse apparaît comme le résultat de la sécheresse qui frappe la région des plaines depuis la fin de l’année dernière, particulièrement les États du Texas, du Kansas, de l’Oklahoma et du Nebraska. Selon le dernier rapport hebdomadaire de l’USDA, environ 44 % des cultures ont été jugées en « mauvais » ou « très mauvais » état à ce stade, contre seulement 39 % l’an dernier.

« J’ai des clients dans le Kansas et l’Illinois qui me disent qu’ils n’espèrent pas mieux qu’une récolte moyenne parce que l’émergence (du blé) ne s’est pas bien passée », a expliqué Michael Zuzolo.

Hausse en Chine, baisse en Ukraine

Gautier Le Molgat, du cabinet Agritel, a relevé que les projections de production mondiale de blé étaient supérieures à celle de la campagne en cours, mais que cette différence était essentiellement due à une plus importante récolte attendue en Chine (+2,3 millions de tonnes).

Arthur Portier, du cabinet Agritel également, a souligné sur Twitter que l’USDA tablait sur une récolte de blé ukrainienne de 16,5 millions de tonnes, bien en dessous de la moyenne quinquennale du pays.

🇺🇦 Pour sa 1ère publication nouvelle récolte, l’@USDA table sur une production ukrainienne de blé de 16,5 Mt.

Cela est 10 Mt sous la moyenne des 5 dernières années. @agritel_argus#wheatpic.twitter.com/aCxWaKVNh5 — Arthur Portier (@PortierArthur) May 15, 2023

Récoltes de maïs et soja abondantes

Quant au maïs et au soja, les premières estimations de l’USDA pour la campagne 2023-2024 ont confirmé la perspective de récoltes abondantes. Elles s’annoncent même records dans les deux cas, à 1 219 millions de tonnes pour le maïs, en hausse de 6 %, dopée par les États-Unis (+11 %), et à 410 millions de tonnes pour le soja, soit 11 % de plus que l’an passé.

Ces chiffres sont « à peu près ce qu’on attendait, peut-être un peu au-dessus », selon Michael Zuzolo, « ce qui incite les opérateurs positionnés à la baisse à conserver leurs positions », empêchant les cours de remonter, a-t-il expliqué.

Avec l’AFP