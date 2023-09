Le constructeur allemand Amazone vient de dévoiler son dernier semoir traîné Cirrus 9004-2C en version 9 m. Cette machine est équipé d’une trémie de 5 750 l. Scindée en deux, celle-ci est répartie en 60:40. Avec les deux compartiments, il est possible de doser différentes semences ou engrais. La matière est conduite à l’élément semeur via un système sous pression doté d’un conduit d’alimentation gros volume. Il est ainsi possible d’appliquer jusqu’à 400 kg/ha à 15 km/h. Le TwinTerminal est prévu pour étalonner les doseurs.

Une coupure individuelle de rang

En plus d’une nouvelle largeur, le constructeur a équipé son semoir Cirrus 9004-2C d’une tête de distribution dotée d’une coupure individuelle de rang. Ce système assure un taux de recroisement inferieur à 1% de la parcelle. La coupure de rangs est pilotée via le terminal Isobus, en fonction du type de jalonnage (symétrique ou asymétrique) et de la largeur de voie choisie. Lors de la fermeture des rangs, la vitesse du doseur est adaptée. L’excédant de semence est envoyé dans un retour pendant que l’air continue de s’échapper vers les éléments semeurs afin d’éviter que la graine ne rebondisse dans le rang. Avec ce système, il y a toujours de la semence dans la tête de distribution qui est envoyée vers les éléments une fois la machine en position travail.

Une pression de 100 kg

Les éléments semeurs sont composé du système à double disques TwinTec. La pression de terrage de ce dernier peut monter jusqu’à 100 kg. Le réglage de la profondeur et de la pression se fait depuis le terminal installé en cabine. Le rouleau à pneus Matrix vient ensuite assurer le rappui. Un efface trace peut aussi être ajouté en option.