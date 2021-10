La population française est largement favorable au développement des énergies renouvelables, y compris celles dont les détracteurs occupent largement l’espace médiatique. C’est le résultat de deux sondages parus le 7 octobre2021. C’est à cette date que s’est tenu le colloque du Syndicat des énergies renouvelables (Ser).

Dans le sondage réalisé par l’institut Ifop pour le Ser, 87 % des interrogés souhaitent que le vainqueur de l’élection présidentielle de 2022, quel qu’il soit, encourage un développement plus rapide des énergies renouvelables. L’éolien terrestre est ainsi perçu de manière positive à 64 %. La méthanisation et le solaire sont perçus positivement par 85 % des répondants.

Les biocarburants sont, quant à eux, bien vu par 79 % des Français et le bois énergie à 73 %. Pour Jean-Louis Bal, président du Ser, cette bienveillance montre que « les Français sont plus matures à ce sujet que ce que laisse apparaître une partie des classes politique et médiatique ».

Une acceptabilité localement meilleure

Le sondage en question a été réalisé sur des échantillons représentatifs de la population. Le premier comprenait 1 000 personnes au niveau national ; il a été complété par cinq suréchantillons de 400 personnes de régions particulièrement concernées par ces développements (Occitanie, Bretagne, Hauts-de-France, Grand Est et Nouvelle-Aquitaine).

Lorsque la question a été posée de savoir s’ils étaient favorables ou non au développement dans leur région de la méthanisation, 79 % des interrogés répondaient positivement. Pour l’éolien terrestre, ce chiffre est de 60 %.

Un second sondage, à l’initiative du ministère de la Transition écologique et réalisé par Harris Interactive, s’est focalisé sur l’énergie éolienne. La tendance est la même que pour le sondage Ifop, mais l’acceptabilité est encore meilleure. Le sondage a été réalisé sur un échantillon représentatif de la population avec 2 708 personnes intérrogées, avec tout de même une surreprésentation des Régions Grand Est et Hauts-de-France.

Cette fois, 73 % des interrogés qui annoncent en avoir une bonne image. Ce chiffre atteint même 80 % chez les personnes résidant à moins de 10 km d’un parc éolien. Une forte disparité générationnelle est révélée par ce sondage, avec une bonne image pour 88 % des moins de 35 ans contre 53 % des personnes de 65 ans et plus.

Un sujet de la campagne présidentielle

C’est le jour du colloque du Ser que ces sondages sont parus. Cela a aussi été pour l’organisation l’occasion de publier la première partie de son livre blanc. « La deuxième partie est à venir, explique Jean-Louis Bal. Elle comprendra des propositions aux différents candidats à la présidentielle. C’est un sujet qui intéresse les Français et qui doit être mis en avant pendant la campagne. »

Le sondage de l’Ifop révèle que pour 70 % des Français, la lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu prioritaire de cette élection. Dans tous les électorats, ce souhait de développement des renouvelables est majoritaire.

Le président du Ser prévient que les filières seront attentives. : « Il faut rappeler que des objectifs, ça ne fait pas une politique. Le politique, ce sont les moyens que l’on met en face de ces objectifs. »