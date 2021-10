La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a ouvert le colloque du Syndicat des énergies renouvelables (Ser) le jeudi 7 octobre 2021 à Paris. Elle a souligné le soutien du gouvernement aux énergies renouvelables (EnR) tout appelant à l’exemplarité. Elle a notamment cité l’éolien et la méthanisation, qui rencontrent des problèmes d’acceptabilité. « Les EnR constituent un des piliers de l’économie de demain, a exprimé Barbara Pompili. Leur développement est une nécessité, mais c’est aussi une chance. »

Lutter contre les fake-news

La ministre a évoqué le sondage dévoilé aujourd’hui par le Ser, réalisé par Ifop qui révèle que 80 % des Français sont favorables à un mix énergétique à plus de 50 % renouvelable et alerté sur la montée des oppositions et de la désinformation. « Le soutien des français aux EnR est toujours réel et majoritaire, mais il faiblit. Des détracteurs clament des contre-vérités et nourrissent les oppositions. Aujourd’hui, c’est l’éolien qui en souffre, ce sera bientôt la méthanisation. »

Elle a appelé ces filières à renforcer leurs efforts et évoquer les raisons pour lesquelles les critiques émergent sur le biogaz. « Ce n’est pas à l’heure où la filière prend enfin son essor que son développement doit être freiné par ceux qui ne maîtrisent pas les nuisances qu’ils engendrent. »

Barbara Pompili a pointé les défis à relever. « L’enjeu des EnR, c’est leur acceptabilité. Cela passe par leur appropriation par les territoires. Les conditions d’un bon développement sont le dialogue et l’exemplarité. »