Depuis le 1er juillet 2021, le dispositif de vigilance renforcée sur treize sites industriels de six exploitants, dont Lactalis et Tereos, a été mis en place. Il fait suite aux mesures annoncées par Barbara Pompili après l’incendie de Lubrizol en septembre 2019.

Après l’incendie de Lubrizol et Normandie Logistique en 2019, le gouvernement a voulu prendre les devants. Dans un communiqué de presse de ce mardi 6 juillet 2021, le ministère de la Transition écologique rappelle que, conformément aux annonces faites en septembre 2020, le dispositif de vigilance renforcée sur treize sites industriels a été lancé depuis le 1er juillet dernier.

> À lire aussi : Un an après l’incendie, la page Lubrizol est tournée (26/10/2020)

Treize sites industriels sont concernés

Le dispositif mis en place depuis le 1er juillet 2021 « tient compte des constats réalisés par l’inspection des installations classées au cours des derniers mois ». À ce titre, treize sites industriels appartenant à six exploitants sont désormais sous vigilance renforcée. Il s’agit :

Pour Lactalis des sites Lactalis Nestlé ultra-frais Laval-Changé, des sociétés fromagères de Riom-es-Montagne, Raguin-Vercel, Lons-le-Saulnier, et Xertigny ;

Des sites de Tereos de Morains-le-Petit, Connantre et Escaudoeuvres ;

Des sites de Pena à Mérignac et de Saint-Jean-d’Illac ;

Du site de Siaap à Achères ;

Du site d’Essode à Port-Jérôme-sur-Seine ;

Du site de Yara de Montoir-de-Bretagne.

Chacun d’entre eux avait élaboré un plan de mise en conformité proposant des mesures « concrètes, quantifiables et vérifiables », qu’ils avaient ensuite remis au ministère de la Transition écologique. Ces mesures « devront être mises en œuvre d’ici le 31 décembre 2022 ».

> À lire aussi : La justice dit non à un stockage de phytos de Natup (31/05/2021)

La feuille de route de Lactalis et Tereos

Parmi les six exploitants, Lactalis est concerné par cinq de ses sites industriels. Et, selon un document consultable en ligne, le risque ciblé est double : les rejets aqueux et la fiabilité des installations. Les objectifs d’amélioration déclinés sur deux ans jusqu’à la fin 2022 sont donc multiples.

Par exemple, concernant les rejets aqueux, l’industriel français s’engage au second semestre 2021 à achever les travaux d’optimisation de la conception et la performance de la station d’épuration, à réaliser un bassin de confinement étanche, à mettre en place un bassin tampon et à remettre un plan d’investissement détaillé et justifié pour respecter les valeurs limites de rejets.

> À lire aussi : Lactalis accusé de polluer des rivières (20/10/2020)

De son côté, Tereos est concerné par trois de ses sites français pour lesquels les risques identifiés concernent les bacs, la chaudière et le bassin de décantation. Dans son plan de mise en conformité, le sucrier français s’engage notamment à changer la chaudière en charbon du site Escaudoeuvres, dans le Nord, par une chaudière à gaz.

Le traumatisme de l’incendie de Lubrizol

Dans son communiqué de presse, le ministère concède que malgré les moyens déployés par l’État, « les citoyens résidant à proximité de sites industriels se sentent insuffisamment informés de l’existence d’installations industrielles, des risques qu’elles présentent ainsi que de l’état de conformité de ces installations. » Un constat qu’il dresse du retour d’expérience de l’incendie de Lubrizol et Normandie Logistique survenu à Rouen le 26 septembre 2019.

Ainsi, le 24 septembre 2020, un an après l’incendie de Lubrizol, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili avait annoncé une série de mesures, parmi lesquelles le renforcement de la vigilance de certains sites industriels. Une mesure qui vise à « améliorer la prévention des accidents industriels et renforcer la protection des populations. »

Car si « la sécurité des sites industriels à risques est globalement satisfaisante sur l’ensemble du territoire national, plusieurs sites font encore l’objet d’incidents réguliers ou de non-conformités récurrentes », précise le ministère.

> À lire aussi : Ces sites pollués qui restent à l’abandon (15/09/2020)