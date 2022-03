Bérangère Abba, secrétaire d’État chargée de la Biodiversité, a réuni ce 16 mars 2022 le Comité d’anticipation et de suivi hydrologique (1). L’objectif : « faire le point sur la situation hydrologique actuelle et anticiper le risque de sécheresse en France métropolitaine cet été ».

Dans ses prévisions, Météo-France table sur « un scénario plus sec et chaud que la normale » sur la période de mars-avril-mai alors que la recharge des nappes cet hiver a été « courte et relativement modeste ». Depuis septembre 2021, le Grand Est, la Bretagne, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, le Sud-Est et la Corse sont en déficit pluviométrique.

Une carte des territoires des risques de sécheresse

« La situation devrait être réévaluée plus finement à la fin du printemps », précise le ministère de la Transition Écologique. En attendant, « les préfets seront sensibilisés sur la situation et mobilisés afin d’accompagner les acteurs économiques dans la mise en place de mesures d’anticipation. Une attention particulière sera portée au secteur agricole », ajoute-t-il.

Des déclinaisons départementales des arrêté cadre issus du décret du 24 juin 2021 et de sa circulaire d’application du 27 juillet 2021 sont en cours d’élaboration, de même que des systèmes d’alertes personnalisées en ligne vis-à-vis des arrêtés surveillance de restriction (2).

Mi-mai, une carte des territoires présentant les risques de sécheresse sera établie, sur la base d’un certain nombre de travaux de recherche, dont le projet AQUI-FR. Le Comité sera de nouveau réuni à cette période « pour la présenter et annoncer les éventuelles mesures nécessaires ».

