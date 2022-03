Climatologie

Météo-France prévoit un printemps plus chaud que d’habitude

Météo-France estime plus probable un temps, en moyenne, chaud et sec pour ce printemps 2022. © Agnès Massiot

Les tendances climatiques compilées par Météo-France pour ce printemps 2022 esquissent un scénario plus chaud et plus sec que la normale sur l’ensemble de la France métropolitaine.