Thierry Bailliet et l’association CoFarming se lancent dans un tour de France en tracteur afin de promouvoir les innovations agricoles et de donner un éclairage positif sur la diversité des agricultures.

CoFarming, une association de start-up agricoles et Thierry Bailliet, agriculteur et Youtubeur (Thierry Agriculteur d’aujourd’hui), organisent le « Co Farming Tour des agriculteurs d’aujourd’hui » en tracteur. L’objectif principal : promouvoir les innovations agricoles, les initiatives positives et la diversité des agricultures en France auprès du grand public et mettre en avant les solutions et techniques agricoles. Toute l’année 2021, sur des événements virtuels et/ou physiques, à travers tous les supports de communications numériques, l’agriculture française va résonner et faire parler d’elle.

Départ au cœur de Paris

Symboliquement, l’association CoFarming a souhaité donner le départ du Tour à Paris sur le champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Sous un soleil radieux et entouré des partenaires de l’opération, dont La France Agricole,

Thierry a pris le volant d’un Valtra G135 Versu flambant neuf. Direction l’exploitation de Gilles VK, un autre youtubeur agricole célèbre, pour une visite de sa Cuma dimanche avant la première étape lundi à Orléans, dans les locaux de Lemken France.

Dans les bottes de Thierry

Thierry Bailliet, agriculteur dans le nord de la France et auteur du livre « Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent », souhaite à travers ce tour, en faire la promotion. Il pourra profiter de ces semaines sur les routes de France, à sillonner les exploitations agricoles, les écoles, les acteurs de l’agriculture, les lieux publics, les concessions agricoles et bien d’autres étapes, pour réunir et discuter avec des professionnels.

