Le ministère de l’Agriculture a annoncé dans un communiqué diffusé le 6 août 2021 la sélection de 86 nouveaux projets alimentaires territoriaux (PAT) dans le cadre du programme national pour l’alimentation (PNA) et avec le financement du plan de relance « France relance ». En mars, 65 projets avaient déjà été retenus dans le précédent appel à projets. Ils sont maintenant près de 300.

Ces projets, élaborés de manière collective à l’initiative de collectivités, d’entreprises agricoles et agroalimentaires notamment, ont pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires via l’installation d’agriculteurs, le développement des circuits courts ou l’approvisionnement local des cantines.

Près de 300 projets labellisés au total

« L’objectif fixé d’au moins un projet alimentaire territorial par département d’ici 2023 est aujourd’hui quasiment atteint avec près 300 PAT labellisés au total sur 98 des 101 départements français », se félicite le ministère.

Il annonce également que le second volet de l’appel à projet du PNA s’adressant aux « projets innovants ou exemplaires » a désigné 21 lauréats. Le PNA subventionne leur déploiement au niveau régional ou national.

Est notamment citée « l’initiative « Du 47 dans nos assiettes » du département du Lot-et-Garonne, qui après le succès de sa démarche de circuits courts dans les cantines de 24 collèges publics, ambitionne d’élargir ce programme aux résidents des vingt Ehpad ».

Le ministère mentionne également « le projet de Fedelis qui, par la création d’outils d’information et de formation, permet de favoriser la promotion et l’approvisionnement des produits Label Rouge et IGP dans les circuits de la restauration collective publique ».