Ce 17 août 2022, Météo-France maintenait l’Hérault, le Gard, le Vaucluse, le Var et les Bouches-du-Rhône en alerte du fait d’une situation fortement orageuse. L’organisme de prévision place également la Seine-Maritime, le Calvados et la Manche en vigilance orange pour des orages.

Dans son bulletin d’alerte, Météo-France décrivait à 11 h 15 ce matin, de forts orages sur le littoral ouest des Bouches-du-Rhône, qui gagnaient le Var. « Ces orages donnent des averses de l’ordre de 20 à 40 mm en moins d’une heure, une activité électrique marquée et de la grêle. D’autres lignes orageuses se reforment en mer. »

Sur les côtes normandes, « les pluies orageuses seront fréquentes » cet après-midi et « pourront donner localement jusque 40 à 60 mm en très peu de temps ».

La vague orageuse se déplace vers l’est

« Les orages poursuivent leur chemin vers l’est et traversent le Var, annonçait l’organisme de prévision ce matin à 6 h 00. Ces orages peuvent être violents avec des intensités pluvieuses fortes, atteignant localement 80 mm en peu de temps, avec de la grêle, et de fortes rafales de vent, de 80 à 100 km/h. Des phénomènes tourbillonaires sont également possibles sur les zones littorales. »

Ces orages se déplaceront vers l’est dans la matinée. Après une accalmie en fin de matinée, ils reviendront cet après-midi sur les Bouches-du-Rhône et le Var. Ils « pourront être durables et peu mobiles, temporairement violents, prévient Météo-France. D’autres se reforment également sur l’Hérault, le Gard et le Vaucluse. »

Il faudra attendre la fin de l’après-midi pour que ces orages s’évacuent finalement vers l’est de la région. Sur l’épisode orageux, Météo-France annonce localement des cumuls de 100 à 150 mm sous des orages peu mobiles dans l’Hérault et le Gard. Sur les Bouches-du-Rhône et le Var, les cumuls sur l’épisode pourront atteindre 100 à 130 mm.

Premier bilan

Météo-France donne une première idée de l’importance de l’épisode orageux annoncé hier :

75 mm de pluie à Montarnaud dans l’Hérault ;

97 mm à Puéchabon dans l’Hérault, dont 86 mm en une heure ;

De la grêle, une activité électrique intense ainsi que de fortes rafales avec 103 km/h à Aigues-Mortes dans le Gard, 89 km/h à Arles et 98 km/h au Cap Couronne dans les Bouches-du-Rhône.