Le mois d’octobre 2020 marque la fin d’une série ininterrompue de seize mois plus chauds que la normale. Et ce, depuis mai 2019, relève Météo-France ce 3 novembre 2020. Il s’agit en effet du mois le plus frais depuis mais 2019.

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 41% Vous avez parcouru 41% de l'article

Comme l’indique Météo-France ce 3 novembre 2020, depuis mai 2019, dernier mois plus frais que la normale, la France connaissait une suite inédite de mois plus chauds que la normale. Octobre 2020 met ainsi fin à 16 mois consécutifs anormalement chauds. Le mois qui s’est achevé samedi 31 octobre 2020 enregistre une température moyenne nationale qui est 0,5°C plus fraîche que la normale de 1981 à 2010. Le mois qui s’est achevé samedi enregistre en effet une température moyenne nationale 0,5°C plus fraîche que la normale de la période allant de 1981 à 2010. © Météo-France > À lire aussi : Après la pluie, le beau temps (27/10/20) Des maximales fraîches En moyenne sur la France, l’indicateur thermique national d’octobre affiche 13°C, pour une normale de 13,5°C, soit un déficit de 0,5°C. C’est la première fois depuis mai 2019 qu’un mois connaît un déficit thermique. Dans le détail, ce sont les températures maximales qui ont connu le déficit le plus important (–1°C par rapport à la normale, il faut remonter à 2003 pour avoir un mois d’octobre plus frais en termes de températures maximales) alors que les minimales étaient conformes à la normale. > À lire aussi : Votre météo personnalisée avec La France Agricole O.D.

Comme l’indique Météo-France ce 3 novembre 2020, depuis mai 2019, dernier mois plus frais que la normale, la France connaissait une suite inédite de mois plus chauds que la normale. Octobre 2020 met ainsi fin à 16 mois consécutifs anormalement chauds. Le mois qui s’est achevé samedi 31 octobre 2020 enregistre une température moyenne nationale qui est 0,5°C plus fraîche que la normale de 1981 à 2010.