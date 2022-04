Il sera désormais possible de visualiser ses parcelles en 3D. En effet, dans le cadre du programme national LIDAR HD, l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) produit et diffuse une cartographie 3D de l’intégralité du sol et du sursol de la France en données Lidar. Les données diffusées sont en particulier des nuages de points et des modélisations numériques 3D.

Visualiser les cultures pérennes

Les nuages de points 3D acquis dans le cadre du programme Lidar HD sont d’abord répartis en plusieurs classes (sol, eau, végétation, bâtiments, ponts, sursol pérenne) puis donnent lieu à la production de MNT (modèles numériques de terrain), MNS (modèles numériques de surface) et MNH (modèles numériques de hauteur). Une partie de la France est déjà couverte et l’ensemble du territoire sera cartographié d’ici à 2025. L’état d’avancement du projet est disponible en ligne.

Diffusion gratuite

L’ensemble des données acquises et produites dans le cadre du programme Lidar HD (nuages de points bruts et classés, produits dérivés) est diffusé gratuitement sur le site de l’IGN.

Attention toutefois, ce sont des données brutes qui ne sont pas exploitables directement sans les logiciels adaptés.