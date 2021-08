John Deere a dévoilé son premier concept de tracteur électrique en 2018. Baptisé GridCON, il n’embarque aucune batterie et est donc alimenté par un enrouleur automatique de 1 km de long.

Le GridCON délivre une puissance de 300 kW dont 100 kW pour la traction et 200 kW pour l’entraînement des outils. Un second concept a été dévoilé lors du salon Agritechnica 2019. Il s’agit d’un tracteur autonome 100 % électrique et très compact qui développe 500 kW.

Le GridCON2 pour lier les deux solutions

Avec ces deux engins, John Deere a créé le GridCON 2. Ce prototype regroupe les deux précédents concepts en un seul. Le constructeur a relié le tracteur autonome et le premier GridCON via un câble d’alimentation et de communication qui s’étend jusqu’à 35 m.

Plusieurs tracteurs pourront être alimentés afin de couvrir un maximum de surface. Sur la version 2021, l’enrouleur aura un câble de 3 km de long. Il délivrera une tension de 8 kV et une puissance de 1 000 kW.

Tous les réglages se feront à distance via une interface digitale. Et toutes les manœuvres seront 100 % synchronisés et automatique. Avec cette solution, John Deere offrira la possibilité de travailler avec un essaim de robots synchronisés.