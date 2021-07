Énergie renouvelable

Une offre de raccordement « alternative » moins onéreuse et plus rapide

Les producteurs d’énergie renouvelable pourront désormais passer d’une offre de raccordement de référence à une offre dite « alternative », moins onéreuse et plus rapide, selon le ministère de la Transition écologique. © Pixabay

Les producteurs d’énergie renouvelable ont désormais la possibilité d’opter pour une offre de raccordement dite « alternative » moins onéreuse et plus rapide que l’offre de référence. Cependant, l’énergie produite pourrait être écrêtée de manière « très ponctuelle » et limitée.