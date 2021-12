La course à la technologie ne ralentit pas. Le groupe Agco, notamment propriétaire des marques Massey Ferguson, Fendt et Valtra, a ainsi entamé les procédures de rachat de l’entreprise Appareo Systems.

Celle-ci est installée dans le Dakota du Nord (États-Unis) et possède également un site à Paris. Elle développe, conçoit et fabrique différents matériels et logiciels de haute technologie pour des secteurs de pointe, notamment l’équipement agricole et l’aéronautique.

Des cordes en plus à l’arc d’Agco

L’intelligence artificielle, les caméras et capteurs de haute précision comptent parmi les compétences d’Appareo. Cette acquisition par le full-liner en agroéquipement devrait être finalisée en janvier 2022. Elle se fait dans un objectif d’accroître le portefeuille de solutions proposées aux agriculteurs.

Le groupe entend conserver les équipes d’Appareo et de maintenir les opérations de l’entreprise au siège, à Fargo, ainsi qu’à Paris.