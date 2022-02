Les ministres de l’Intérieur et de l’Agriculture confirment « l’efficacité de la cellule Demeter pour lutter contre les atteintes au monde agricole », dans un communiqué commun paru le 2 février 2022.

Un dispositif ajusté

Gérald Darmanin et Julien Denormandie précisent toutefois revoir une partie du dispositif. « La mission Demeter sera précisée et cadrée dans un nouveau texte d’organisation interne. » La veille, le tribunal administratif de Paris avait en effet enjoint le ministère de l’Intérieur à mettre fin aux activités de la cellule Demeter de la gendarmerie, se rattachant à l’objectif de prévention et de suivi des « actions de nature idéologique ».

Un recul des vols et des dégradations en 2021

Le gouvernement rappelle que le dispositif a fait les preuves de son efficacité pour lutter contre les atteintes au monde agricole. « Les vols de véhicules dans les exploitations agricoles en 2021 ont ainsi reculé de 8 % et les dégradations de 7 % par rapport à 2020. »

« Des enquêtes judiciaires d’importance ont été couronnées de succès, en particulier à l’encontre d’un réseau criminel international spécialisé dans le vol de GPS agricoles ou des auteurs présumés d’un incendie volontaire d’un hangar agricole dans l’Ain. »

Cette partie de l’activité de la cellule de la gendarmerie « n’est donc pas remise en question », ajoutent Gérald Darmanin et Julien Denormandie.