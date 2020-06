Petites pensions agricoles

La retraite à 85 % du Smic définitivement adoptée

17 h

Les sénateurs ont adopté en deuxième lecture la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles. © Videos.senat.fr

Le Sénat a adopté en deuxième lecture et sans modification, le 29 juin 2020, la revalorisation des pensions agricoles à 85 % du Smic net. Avec une mise en œuvre en 2022 « au plus tard » et un écrêtement.