L’Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM) vient de mettre en ligne un support synthétique qui reprend l’ensemble des indicateurs de coût de production, rendus publics, et qui doivent être utilisés dans les contrats pluriannuels signés dans le cadre des négociations commerciales. Cette mission avait été confiée à l’OFPM dans la loi Egalim 2, visant à protéger la rémunération des agriculteurs, votée en octobre dernier.

Ces indicateurs seront actualisés tous les trimestres. Le document regroupe également « un certain nombre d’indicateurs de marché ou de coûts de production issus de la statistique publique » qui peuvent être utilisés pour la fixation des prix des matières premières agricoles dans les contrats.

12 filières concernées pour l’instant

Pour l’instant le document regroupe les données des filières suivantes : céréales, oléoprotéagineux, lait de vache, de chèvre, pommes de terre industrielles, fruits et légumes frais et transformés, viande ovine, bovine et porcine, palmipèdes gras, lapin.

L’article 3 de la loi Egalim 2 prévoyait que les interprofessions publient les indicateurs dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi, soit avant le 18 février 2022. À défaut, les interprofessions peuvent solliciter les instituts techniques compétents.

