Mission d’information

20 pistes pour reconquérir l’autonomie alimentaire de la France

Un fruit sur trois consommés en France est importé, relève une mission parlementaire sur l’autonomie alimentaire rendue publique ce 8 décembre.©Cédric FAIMALICédric FAIMALI

Quels moyens faudrait-il donner à l’agriculture et l’industrie agroalimentaire pour nourrir les Français et regagner des marchés à l’export ? Une étude parlementaire propose de soutenir les protéines végétales et les fruits et légumes, et de faciliter l’emploi des saisonniers agricoles.