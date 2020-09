Les débats houleux de l’année dernière sur le budget des chambres d’agriculture n’auront pas lieu cette année. Le ministre chargé des Comptes publics, Olivier Dussopt, a annoncé que le projet de loi de finances pour 2021, qui sera présenté en conseil des ministres le 28 septembre 2020, ne comprendra pas, « à ce stade », d’article modifiant la part de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti affecté aux chambres d’agriculture. Une annonce faite ce 16 septembre 2020 devant les députés de la mission parlementaire sur les attributions et les financements des chambres d’agriculture.

Le ministre préserve le budget…

En 2019, Bercy avait proposé de baisser cette taxe pour 2020 avant de se raviser. « Je souhaite souligner qu’au moment de ces discussions et aujourd’hui : il y a eu une différence majeure : la participation des chambres d’agriculture au plan de relance », a déclaré le ministre. Il a notamment évoqué les différentes actions prévues « en faveur d’un meilleur bilan carbone, le développement des filières bio et le soutien aux projets alimentaires territoriaux. »

La décision du ministre devrait rassurer Sébastien Windsor, le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture. L’agriculteur normand avait déclaré le 8 septembre dernier lors d’une conférence de presse qu’il ne comprendrait pas « une attaque budgétaire » de la part de Bercy.

… mais garde un œil sur les dépenses

Olivier Dussopt a tout de même rappelé, devant les députés, qu’il était « essentiel » pour son ministère « que les chambres puissent offrir la meilleure qualité de service aux agriculteurs et de faire en sorte que chaque euro dépensé soit le plus utile possible ». Il a annoncé en ce sens suivre deux objectifs : l’approfondissement du processus de régionalisation des chambres d’agriculture et l’ouverture d’une discussion sur la performance des chambres et l’efficience de des dépenses publiques dans le cadre de leur contrat d’objectif et de performance en cours de négociation avec le gouvernement.