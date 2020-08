pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Compte tenu des conséquences sociales de la crise épidémique et comme annoncé par le Premier ministre le 15 juillet 2020, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) sera majorée exceptionnellement de 100 € supplémentaires », a annoncé le ministère des Solidarités et de la Santé, le 29 juillet 2020. Une décision officialisée ce 6 août 2020 par un décret publié au Journal officiel.

Montant de l’allocation Âge de l’enfant 469,37 € de 6 à 10 ans 490,39 € de 11 à 14 ans 503,91 € de 15 à 18 ans

Sous conditions de ressources

L’allocation est versée traditionnellement autour du 15 août. Le ministère n’a pas encore communiqué de date précise du versement de cette année. Elle est attribuée sous conditions de ressources. Le plafond de revenus pris en compte varie en fonction du nombre d’enfants à charge au 31 juillet 2020.

Nombre d’enfants à charge Plafond de ressources annuel du foyer 1 enfant 25 093 € 2 enfants 30 884 € 3 enfants 36 675 € Enfant à charge supplémentaire + 5 791 €

Pour la rentrée de 2020, l’ARS peut être versée pour chaque enfant scolarisé né entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2014 inclus, et pour chaque enfant né après cette date et déjà inscrit en CP. Les parents d’enfants de 6 à 15 ans n’ont aucune démarche à accomplir.

Les allocataires, dont l’enfant atteint son sixième anniversaire après le 31 décembre 2020 et admis en CP à la rentrée scolaire, doivent adresser un certificat de scolarité pour en bénéficier.

Les parents d’adolescents de 16 à 18 ans n’ont pas à fournir de justificatif de scolarité. Une déclaration sur l’honneur assurant que l’enfant est scolarisé suffit.