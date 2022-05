Une délibération permanente

La délibération continue autour des objectifs de la loi de programmation quinquennale permettrait aussi bien de les rendre acceptables que de donner une compétence normative aux citoyens. En pratique, les auteurs sont confrontés à la multiplication des propositions, d’autant plus qu’ils ont mené leur enquête après la crise des Gilets jaunes qui n’a pas été avare en propositions : référendum d’initiative citoyenne, chambre permanente du futur, rénovation du Cese vers une assemblée sociale, etc. Peu importe la forme, ils identifient quelques points clés : l’articulation avec le temps politique, l’éclairage scientifique et la transparence des positions politiques, l’identification précise des parties prenantes en pesant l’importance respective des citoyens engagés (associations, lobbying, acteurs politiques…) et celles des citoyens béotiens.