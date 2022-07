Sous certaines conditions de ressources, les familles qui ont des étudiants en formation dans l’enseignement agricole, et plus largement dans l’enseignement supérieur, peuvent demander le versement d’une bourse sur critères sociaux.

Les montants pour l’année universitaire 2022-2023 sont en légère hausse selon un décret publié le 27 juillet 2022 au Journal officiel (voir tableaux ci-dessous)

Un simulateur en ligne pour estimer son montant.

Un simulateur en ligne permet aux familles de calculer leurs droits aux bourses. Le revenu brut à indiquer est celui de l’année 2020 et figurant sur l’avis d’imposition de 2021.

Le paiement anticipé de la mensualité de septembre interviendra à la fin du mois d’août pour les étudiants dont le dossier social étudiant, y compris l’inscription administrative, a été finalisé avant le 25 août.

La demande de bourse devait être déposée sur. messervices.etudiant.gouv.fr. entre le 20 janvier et le 15 mai précédant la rentrée universitaire. Il est toujours possible de la réaliser après le 15 mai mais les délais de traitement du dossier et le versement de la première mensualité sont rallongés.

Le montant de la bourse est versé sur 10 mois pour ceux qui arrêtent leurs études au 1er juillet. Son versement est revanche maintenue durant l’été pour ceux qui poursuivent leurs études au-delà de cette date. La bourse leur est donc versée pendant 12 mois.

Montants de la bourse pour l’année universitaire 2022-2023 Échelon Montant annuel sur 10 mois Montant annuel sur 12 mois 0 bis 1084 € 1301 € 1 1793 € 2152 € 2 2701 € 3241 € 3 3458 € 4150 € 4 4217 € 5060 € 5 4842 € 5810 € 6 5136 € 6163 € 7 5965 € 7158 €