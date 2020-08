Julien Denormandie a passé la matinée du 14 août 2020, au pied des Pyrénées, sur la ferme de la famille Loubet, éleveurs de blondes d’Aquitaine à Cassagnabère-Tournas, puis chez les Pintat-Farcet, éleveurs laitiers et fabricants de yaourts à Mazères-sur-Salat. Une occasion de dialoguer avec les agriculteurs et d’évoquer les sujets d’actualité sur la gestion des risques.

« Je tiens à témoigner mon soutien au monde agricole et à apporter des réponses très claires face aux changements climatiques, épisodes de sécheresse, de canicule, puis d’orages qui ne cessent de se multiplier, a-t-il indiqué. À court terme, nous avons étendu à 62 le nombre de départements autorisés à utiliser les jachères et à 54, ceux qui peuvent repousser la date des semis de SIE (surfaces d’intérêt écologique) au 1er septembre, les terres étant trop sèches. Et s’il le faut, nous en inclurons de nouveaux. »

Dégrèvement sur la taxe foncière non bâtie

« En termes financiers, nous allons veiller à ce que le versement de l’acompte de la PAC soit maximisé et atteigne le niveau le plus haut possible. Nous avons aussi décidé hier, avec Olivier Dussopt, ministre chargé des comptes publics, qu’un dégrèvement sur la taxe foncière non bâtie serait accordé aux agriculteurs, sur tous les territoires éligibles aux calamités agricoles. Nous actionnerons le volet des calamités dès que nous connaîtrons les rendements des récoltes d’été. »

Sur le long terme, Julien Denormandie a assuré que le plan de relance du gouvernement, qui sera annoncé le 25 août, comprendra un important volet agricole. Celui-ci portera notamment sur des aides aux agriculteurs pour investir dans l’agroécologie (protection contre les orages de grêle, contre la chaleur dans les bâtiments, mise au point de semences résistant à la sécheresse…).

Pas d’agriculture sans eau

« Une meilleure gestion de l’eau est également un enjeu très important, a-t-il précisé. Il faut créer des retenues d’eau, individuelles et collectives, pour stocker l’hiver l’eau dont on a besoin l’été, en mettant en place des projets de territoire, dans un esprit de concertation, pour apaiser le débat. En parallèle, il faut simplifier les procédures pour éviter les dossiers qui traînent pendant des années. »

Enfin, le plan de relance gouvernemental « mettra le paquet » sur le développement des circuits courts avec la création de halles, d’outils de stockage et l’arrêt des fermetures d’abattoir qui mettent en danger les filières IGP. « Je suis un énorme défenseur des circuits courts et de l’agroécologie, a conclu Julien Denormandie, mais l’exportation est aussi importante. Nous ne devons pas opposer les deux systèmes. »

