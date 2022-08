Suivant mécaniquement l’inflation, le Smic connaît en août sa quatrième augmentation depuis un an.

À compter du 1er août 2022, le Smic horaire brut (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est relevé à hauteur de 11,07 euros en métropole. Ce qui revient à une hausse de 2,01 % par rapport à son niveau précédent, selon un arrêté du ministère du Travail publié le 31 juillet 2022.

Cette hausse est mécanique et prévue par la loi. Le Smic est automatiquement relevé si l’inflation, calculée pour les 20 % des ménages ayant les revenus les plus faibles, dépasse 2 %. Preuve de la montée inexorable des prix, c’est la quatrième hausse du salaire minimum depuis un an.

La hausse des retraites

Par ailleurs, la revalorisation de 4 % des retraites, prévue au 1er juillet 2022 pour compenser la hausse des prix, ne sera pas visible sur les relevés de la Mutualité sociale agricole de juillet pour la retraite versée au début d’août.

Le versement ne peut intervenir qu’après l’adoption, par le Parlement, du texte de loi qui porte cette augmentation. « Les sommes dues seront attribuées rétroactivement, à l’occasion d’un prochain versement », explique la MSA.

Le versement de l’allocation de rentrée scolaire

Enfin, pour les ménages les plus modestes, l’allocation de rentrée scolaire, par ailleurs revalorisée de 4 % selon la loi portant sur le pouvoir d’achat toujours en discussion au Parlement, devrait être versée à la fin d’août selon les promesses du gouvernement, soit un peu plus tôt que d’habitude. Pour la rentrée de 2022, son montant est de 376,98 euros par enfant âgé de 6 à 10 ans ; 397,78 euros par enfant âgé de 11 à 14 ans et 411,56 euros par enfant âgé de 15 à 18 ans.

