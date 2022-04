La FNSEA et Jeunes Agriculteurs ont félicité la victoire d’Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle. Des félicitations accompagnées de propositions agricoles pour le quinquennat à venir. La Confédération paysanne s’est montrée plus incisive.

Au soir du 24 avril 2022 et au matin du 25, les syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs ont félicité la réélection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République Française pour les cinq années à venir. Ils ont profité de ce moment pour remettre en avant leurs propositions agricoles pour les années à venir. Fer de lance de l’agriculture paysanne, la Conf’ a revendiqué d’agir en rupture pour « ne pas perdre encore cinq années ».

La souveraineté pour la FNSEA

Dans un communiqué de presse publié le 25 avril, la FNSEA a d’abord félicité la victoire du Président réélu. « Le choix d’une France forte, portant une ambition pour l’Union européenne a prévalu et nous nous en félicitons ». Le syndicat a ensuite rappelé « les enjeux majeurs de ce quinquennat » et les « fractures profondes qui sont apparues ces dernières années en France et notamment la fracture de la ruralité ».

Dans l’objectif de reconquête de la souveraineté alimentaire sur le territoire, le syndicat majoritaire a rappelé l’importance d’adopter les 30 mesures proposées lors de la campagne électorale. Des mesures qui permettront de « produire sur nos territoires pour nourrir les populations, pour réussir les transitions agroécologiques et pour apporter des solutions à la lutte contre le réchauffement climatique. C’est ainsi que sera donné à nouveau aux jeunes le goût de s’installer et d’assurer le renouvellement des générations. »

Le renouvellement pour JA

Après avoir félicité la réélection d’Emmanuel Macron dans un communiqué de presse publié le 24 avril, Jeunes Agriculteurs a rappelé l’enjeu du renouvellement des générations et notamment dans le cadre de la loi d’orientation et d’avenir promise par le Président.

Le syndicat a rappelé les cinq axes prioritaires de son projet de renouvellement. Ces cinq axes sont de promouvoir les métiers auprès des publics cibles, faciliter l’installation et la reprise de fermes par un point d’entrée unique, accompagner les transmissions d’exploitations dans le cadre des départs à la retraite attendus d’ici à 2027, préserver les terres agricoles et en faciliter l’accès pour les porteurs de projet, miser sur la formation professionnelle et technique de qualité. « Nous serons déterminés à ce que la loi promise par le Président réélu comporte l’intégralité de ces cinq sujets ». Jeunes Agriculteurs « reste mobilisé et sera un partenaire exigeant mais constructif lors de ce nouveau quinquennat ».

La transition et le renouvellement pour la Conf’

Via un communiqué de presse publié le 25 avril, la Confédération paysanne a d’abord dressé « le bilan agricole catastrophique du précédent quinquennat » tout en rappelant qu’Emmanuel Macron a été « réélu grâce à la mobilisation citoyenne contre Marine Le Pen ». Un quinquennat jugé « catastrophique » sur les sujets des deux lois Egalim, de la nouvelle Pac, de la loi foncière, de la politique de gestion de l’eau et du renouvellement des générations.

Pour « ne pas perdre encore cinq années », la Confédération paysanne promet une mobilisation forte de son réseau le 1er mai prochain pour faire entendre ses propositions qui « permettent de s’attaquer aux ravages du néolibéralisme et protéger économiquement les paysans et paysannes pour installer massivement, imposer une répartition équitable des richesses et permettre l’accès à toutes et tous à une alimentation durable. »

