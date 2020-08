Dara Calleary, ministre irlandais de l’Agriculture, en poste depuis seulement un mois, a assisté à ce rassemblement le mercredi 19 août 2020 dans un hôtel, avec de nombreuses autres personnalités politiques, et notamment le commissaire européen au Commerce Phil Hogan. Le ministre irlandais a présenté ses excuses sur son compte Twitter.

Last night I attended a function I committed to a number of weeks ago, to pay tribute to a person I respected and admired greatly. In light of the updated public health guidance this week I should not have attended the event. I wish to apologise unreservedly to everyone 1/2