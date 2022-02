Le versement des revalorisations des petites retraites des conjointes et des aides familiaux agricoles à carrière complète devrait être effectif le 9 février 2022. C’est en tout cas ce que viennent de rappeler les deux ministres concernés, Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture, et Laurent Pietraszewski, le secrétaire d’État en charge des Retraites.

La Mutualité sociale agricole (MSA) avait promis qu’il serait bien adjoint aux pensions de janvier, versées aujourd’hui (9 février). Il n’y a aucune démarche à effectuer dès lors que toutes les retraites ont été liquidées.

En moyenne 70 euros par mois

Plus de 200 000 retraités sont concernés par cette augmentation de leurs pensions de retraite. Les femmes en sont les principales bénéficiaires : elles seront plus de 120 000 à voir leur pension augmenter d’en moyenne 70 euros par mois, calcule le ministère qui ajoute que 30 % d’entre elles bénéficieront d’une hausse de pension supérieure à cent euros par mois.

Plus précisément, la MSA avait plutôt calculé que le versement du 9 février concernerait 190 000 retraités (sur un total de 214 000), et que 24 000 recevront leur paiement d’ici à quatre mois après le dépôt et le traitement de l’ensemble de leurs demandes de pensions.

Le combat d’André Chassaigne

Cette revalorisation est une application de la loi voulue par le député communiste André Chassaigne (Puy-de-Dôme) et adoptée définitivement par le Parlement le 9 décembre 2021. Celle-ci visait à faire passer le minimum de pensions des anciens chefs d’exploitation de 75 à 85 % du Smic agricole.

À cette occasion, la question des retraites des conjointes d’exploitant, qui n’avaient bien souvent que le statut d’aide familial, avait été abordée et s’était traduite par le coup de pouce du 9 février.

