L’Agence bio a publié le 9 mars 2022, son baromètre de la consommation et de la perception des produits biologiques en France. Pour rappel, celui-ci est réalisé sur un échantillon de 2 100 Français, représentatif au plan national de la population française métropolitaine de 18 ans et plus.

Méconnaissance du label bio

Chez les consommateurs réguliers, 45 % doutent du fait que les produits soient totalement bio. Un critère qui les freine à consommer plus régulièrement bio. Tout comme le manque d’information sur les produits bio, cité par 14 % des consommateurs.

Moins de la moitié des sondés (respectivement 44 % et 43 %) considèrent avoir un niveau d’information suffisant concernant les contrôles et la réglementation en agriculture biologique. Ils sont même 23 % à penser que le cahier des charges bio s’est assoupli, soit +4 points par rapport à l’an dernier.

« Il y a un réel besoin d’information du citoyen, a souligné Laure Verdeau, directrice de l’Agence bio le 4 mars dernier lors du Salon international de l’agriculture. On doit expliquer ce qu’est le bio. » L’Agence bio et les interprofessions se sont d’ailleurs mobilisés pour enclencher dès cet automne une communication autour de l’agriculture biologique.

Moins de nouveaux consommateurs

En 2021, le recrutement de nouveaux consommateurs de bio est en recul de 11 % en glissement annuel.. Ces nouveaux consommateurs sont surreprésentés chez les 18-24 ans, les 25-34 ans et les CSP-.

Ce sont également ces profils qui comptent restreindre leur consommation en produits biologiques. En 2021, 77 % des consommateurs ont déclaré vouloir maintenir leur consommation en produits bio, contre 80 % en 2020. Cependant, 11 % pensent la réduire, soit 2 points de plus qu’en 2020.

Le prix reste la première contrainte d’achat de bio déclarée par 70 % des consommateurs. Un chiffre en recul de 3 % par rapport à l’an dernier. « Le frein du prix s’érode, a commenté Laure Verdeau. C’est un signal positif sur la démocratisation du bio. »