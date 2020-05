Une petite phrase suffit parfois à relancer de vieux débats. Depuis qu’Emmanuel Macron a promis « des décisions de rupture » pour « reprendre le contrôle » sur notre alimentation le 12 mars dernier, chacun des syndicats agricoles a communiqué sur cette porte ouverte par le président de la République.

Le 6 mai 2020, la FNSEA dégainait un manifeste livrant sa vision de l’agriculture qui viendra après la crise sanitaire frappant actuellement le pays. Le syndicat majoritaire y appelle à une croissance durable de l’agriculture basée sur un pacte avec les citoyens ainsi qu’à une réorientation des politiques publiques.

Alors que la FNSEA et des acteurs de la filière agricole se disaient prêts, le 30 avril 2020, à « venir élaborer le schéma agricole et alimentaire de demain », le jour même, la Confédération paysanne émettait, quant à elle, de fortes réserves sur cette volonté.

« Comment confier les clés du monde d’après à ces mêmes acteurs alors qu’ils sont à l’origine de notre dépendance et de nos difficultés actuelles ? », se demandait alors le syndicat de Nicolas Girod. Ce dernier préfère plaider pour une « souveraineté alimentaire paysanne ». Il en a d’ailleurs exposé son contenu aux côtés d’autres organisations comme Terre de liens, la Fondation Nicolas Hulot ou Greenpeace dans une tribune signée, le 12 mai 2020, dans le journal Libération.

