L’Anses recommande d’abaisser les doses d’additifs nitrités

Ouf, pas d’interdiction… les artisans et entreprises de charcuterie de la CNCT et de la FICT estiment qu’il n’y a pas de remise en cause de l’utilisation ni de l’intérêt des additifs nitrés à la suite de l’avis de l’Anses. Ils relèvent « qu’à aucun moment, l’interdiction des nitrites et nitrates dans les charcuteries n’est envisagée ». Ils soulignent que :

• La dose journalière admissible (DJA) établie par l’EFSA en 2017 est toujours valable ;

• Qu’il n’y a pas de dépassement significatif de cette DJA pour les Français (plus de 99 % de la population ne dépasse pas cette DJA) ;

• Les nitrites et les nitrates contribuent efficacement à la maîtrise des dangers microbiens tels que Listeria, Salmonella et Clostridium botulinum.

Dans leur exégèse, ils notent que « l’Anses préconise, pour assurer que 100 % de la population soit inférieure à cette DJA, des mesures volontaristes visant à :

• Consommer les charcuteries de façon raisonnable dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée (fruits et légumes, fibres…) afin de ne pas dépasser les recommandations sanitaires de consommation ;

• Limiter, quand c’est possible sans entraîner de risques sanitaires pour le consommateur, l’usage des nitrites et des nitrates dans les charcuteries et les salaisons.

Les charcutiers indiquent qu’ils respecteront à la lettre toutes les préconisations des autorités sanitaires et scientifiques officielles. « L’usage des nitrates et nitrites aux doses autorisées n’est pas remis en cause par l’Anses » résume Joël Mauvigney, le président de la CNCT. Les artisans et les entreprises de charcuterie ont déjà volontairement réduit, depuis 2016, de 40 % les quantités maximales de nitrites par rapport à la réglementation européenne, ce qui fait de la France (avec le Danemark) le pays qui en utilise le moins dans le monde ».

Pour ce faire, ils font valoir les 450 recettes du Code des Usages qu’ont en commun la CNCT et la FICT et qui indiquent les quantités maximales utilisables pour chacune des recettes de charcuterie. Les deux organisations font remarquer que l’Allemagne et l’Italie rendent obligatoire l’utilisation des nitrites dans le jambon cuit afin de protéger leurs consommateurs.

En ce qui concerne le lien entre charcuteries et cancer colorectal déjà évoqué il y a plusieurs années par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), elles rappellent que tout aliment consommé en excès peut entraîner des problèmes de santé.

Du côté des activistes antinitrites de Foodwatch, Yuka, et de la Ligue contre le cancer, associés depuis 2019 dans leur combat farouche contre les nitrites ajoutés, on met particulièrement en exergue l’existence, soulevée par l’Anses, d’une association positive entre l’exposition aux nitrates/nitrites via la viande transformée et le risque de cancer colorectal.

Ils pressent le gouvernement d’interdire ces additifs, mais on sait d’ores et déjà que ce ne sera pas le cas. « Il est hors de question d’accepter de perdre plus de temps ou de se contenter d’engagements volontaires des entreprises, qui créent un marché à deux vitesses : un pour les pauvres et un pour les nantis et informés (NDLR une allusion aux gammes « sans nitrites ajoutés » déjà présentes dans les rayons), estiment-ils. Il n’y a qu’une façon de protéger enfin la santé des consommatrices et consommateurs : interdire les nitrites et nitrates ajoutés à l’alimentation. Il est désormais important de mettre les conclusions du rapport en application de la loi votée avec un calendrier qui mette fin à cette cause évitable. »