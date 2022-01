Déjà suspendue par le ministère de la Transition écologique jusqu’au 1er juillet 2022, la chasse de la tourterelle des bois a pris un nouveau coup dans l’aile. Le Conseil d’État a annulé dans deux décisions les arrêtés qui avaient autorisé cette chasse pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021.

De 18 000 prélèvements à zéro

Le Conseil avait été saisi par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et l’association One voice. Les juges ont retenu que « le nombre de tourterelles en Europe a diminué de près de 80 % entre 1980 et 2015, en particulier sur la voie de migration occidentale qui inclut la France, laquelle représente, avec 400 000 à 480 000 couples, 10 % de la population reproductrice européenne, en diminution de 44 % sur les dix dernières années ».

Pour le Conseil d’État, les autorisations de prélèvements méconnaissaient le droit européen et le code de l’environnement. Elles étaient de 18 000 tourterelles de bois pour la saison 2019-2020 et de 17 460 en 2020-2021.