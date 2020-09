pour vous connecter et poursuivre la lecture

Les prix à la production des œufs retrouvent un niveau habituel après la flambée inédite durant le confinement entre mars et mai 2020. En juillet, les prix retrouvent la moyenne 2015-2019, chutant de 27 % en deux mois. Ils passent même sous la courbe de l’année dernière, selon les chiffres publiés le 4 septembre 2020 par Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture.

En août 2020, la production d’œufs de consommation est en hausse de 9 % sur un an. Avec 9,6 milliards d’œufs pendant les huit premiers mois de l’année, elle serait en progression de 7 % par rapport à l’année dernière. Il faut dire toutefois que 2019 a été une année exceptionnellement faible pour la production d’œufs. En perspective, le début de 2020 serait supérieur de 1,5 % à la moyenne de 2015-2019.

Des mises en place dynamiques

Les mises en place de poulettes de ponte en juin 2020 sont supérieures de 37 % à celles de la même période un an auparavant. Au premier semestre 2020, elles progresseraient de 8 % sur un an et de 8 % également sur la moyenne 2015-2019.

Les prévisions de production d’œufs de consommation en novembre 2020 seraient supérieures de 4,8 % à celle de la moyenne de 2015-2019. Le modèle de prévision de production d’œufs SSP-Itavi-CNPO, utilisé par Agreste, a été rénové en août 2020.