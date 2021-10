« C’est une grande première et une belle preuve de cohésion ! se réjouit Hugues Pichard, président de Races de France (1) le lendemain de la vente aux enchères du 6 octobre 2021. Nous sommes très fiers d’avoir rassemblé les organismes de sélection (OS) des dix principales races allaitantes sous la même bannière. » Pour la fédération, cet événement nouveau a permis de mettre en lumière les spécificités des races françaises ainsi que le travail collectif engagé sur la sélection et la génétique.

Sur le ring, vingt génisses sélectionnées en duo pour chaque race (aubrac, bazadaise, blanc bleu, blonde d’Aquitaine, charolaise, gasconne des Pyrénées, limousine, parthenaise, rouge des prés, salers), nées entre la mi-2020 et le début de 2021, ont été présentées. Les mises à prix initiales, déterminées par chaque OS, se sont échelonnées entre 1 600 et 2 500 €. Au final, dix-huit génisses ont été vendues à un prix moyen de 3 105 €, pour un chiffre d’affaires total de 62 100 €.

Un record d’enchères atteint à 4 900 €

La vente nationale, organisée en présentiel et en distanciel et retransmise en live streaming, a mobilisé entre 110 et 120 participants français et étrangers. Ces derniers avaient une minute top chrono pour enchérir.

Les clients étrangers ont répondu présents puisque « cinq animaux, soit 25 % des effectifs, ont été vendus à l’exportation (Belgique, Pays-Bas, République tchèque, Suisse et États-Unis) », indique Races de France dans son communiqué diffusé le 7 octobre 2021.

Le top-price de la vente revient à la génisse limousine Radieuse PP, née au Gaec Élevage Théron dans le Cantal. Cette femelle très prometteuse, fille de Lundi PP RR VS qualifiée RRE, a été achetée en copropriété par l’EARL Menard (Loire-Atlantique) et l’EARL Lemesle (Maine-et-Loire).

Une vente amenée à se pérenniser

« Les éleveurs ont accepté de se prêter au jeu et de mettre aux enchères des génisses de leur troupeau à haut potentiel. Un pari réussi puisque le fruit de leur travail a été bien récompensé », résume François Fabre, vice-président du Herd-book salers.

« Cette première vente de femelles en devenir, qui a suscité un réel engouement des acheteurs, a pour vocation de se pérenniser et de devenir un des rendez-vous du Sommet de l’élevage », apprend Hugues Pichard. Elle constitue également une réussite collective, issue d’un travail concerté entre tous les OS des races allaitantes françaises adhérents de Races de France.