En dépit de « quelques averses et orages au sud et à l’est d’ici ce week-end, [un temps] précocement estival, chaud et sec, à partir de dimanche et sans doute toute la semaine prochaine », va s’installer, prévoit MeteoNews. « Le déficit pluviométrique va donc se creuser. »

Amélioration possible à la fin de mai, avant une sécheresse estivale

« D’après les prévisions à moyen et long terme, les précipitations resteraient déficitaires jusqu’au 22 mai avant un espoir de pluie plus de saison, voire excédentaires en fin de mois », indique MeteoNews.

Les tendances saisonnières tablent quant à elle sur une poursuite de la sécheresse jusqu’à la fin de l’été, plus particulièrement au sud de la Loire. « Ce type de tendance est fiable à 63 % », précise l’organisme de prévisions météorologiques.

Avril, quatrième mois consécutif en déficit pluviométrique

En moyenne, le pays a reçu 46 mm en avril, pour une normale (1991-2020) de 61 mm. « Un chiffre raisonnablement bas », analyse MeteoNews, qui s’ajoute toutefois aux déficits de 43 % en janvier, de 35 % en février et de 30 % en mars.

« Depuis 1946, seuls trois années ont connu un temps plus sec que 2022 sur la période janvier-avril. » D’autant que l’automne avait également enregistré un déficit pluviométrique de 15 %, fait-il remarquer.

Faible recharge des nappes

Malgré un mois de décembre bien arrosé, la période de recharge des nappes phréatiques, qui s’étale d’octobre à mars, a de fait été « anormalement sèche », avec 389 mm au lieu des 482 habituels, relève MeteoNews. Un déficit toutefois « pas exceptionnel. »

