Par la voie d’un communiqué de presse du 29 avril 2022, le gouvernement annonce le rehaussement du plafond de dépenses des agences de l’eau de 100 millions d’euros pour l’année 2022. Cette latitude doit permettre de lancer des actions supplémentaires dans la continuité du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique. Comme par exemple l’optimisation des retenues existantes, la création de nouvelles retenues, ou encore des actions en faveur de la récupération des eaux pluviales pour recharger les nappes.

Météo-France lance l’alerte

Récemment, Météo-France a annoncé que le scénario le plus probable pour le printemps est une période plus sèche et plus chaude que la normale.

Une carte de prévision du risque de sécheresse de cet été sera publiée à la fin de mai.

Un homme clé aux manettes du Varenne de l’eau

Le gouvernement a également annoncé la nomination du délégué interministériel en charge du déploiement des mesures issues du Varenne agricole de l’eau. Il s’agit de Frédéric Veau. Ses missions ont été détaillées dans un décret du 23 avril. Une personne clé et « essentielle » estimait le 26 avril 2022 Christiane Lambert, présidente de la FNSEA.

