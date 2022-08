« La lentille vitreuse, jaune dorée et difficilement rayable à l’ongle, correspond au dépôt d’amidon vitreux », détaille Arvalis, dans une note technique publiée ce mardi 9 août 2022. Ce stade est le plus souvent visible trois semaines à un mois après la floraison. Une visite des parcelles est donc indispensable.

« La vigilance est de mise »

En conditions normales, lorsque la lentille vitreuse est visible au sommet de la majorité des grains (voir la photo ci-dessous), « on se situe autour de 25-26 % de matière sèche (MS) plante entière pour des maïs à bon gabarit, encore bien verts. Sur les variétés à grains dentés, cela correspond à l’apparition d’une dépression au sommet de la majorité des grains », précise l’institut du végétal.

Mais pour des maïs à gabarit moyen avec des feuilles en partie desséchées, le taux de matière sèche plante entière atteindra déjà 28 à 29 %. Pour rappel, l’objectif de récolte se situe entre 32 et 33 %. « Cette année, la vigilance est de mise, car la fin de cycle va se dérouler en août dans la plupart des situations, en jours longs et encore chauds, prévient Arvalis.

Epi de maïs dont la majorité des grains présentent une lentille vitreuse à leur sommet. © Arvalis

Évolution plus rapide en stress hydrique

Et plus le maïs sera en stress hydrique, plus rapide sera son évolution. « Il peut se passer moins d’une semaine entre le stade lentille vitreuse et le stade 32-33 % de matière sèche plante entière ». Dans ces conditions, 17 à 18 degrés jours suffisent pour gagner un point de matière sèche, « soit par exemple une seule journée avec une température minimale de 17°C et maximale de 30°C », note l’institut du végétal.

Le stade de récolte de la culture est primordial pour le maïs fourrage, « car il détermine sa qualité et la conservation de l’ensilage. C’est l’ultime rendez-vous pour ajuster, si c’est encore possible, les plannings de récolte pour les Cuma et les entrepreneurs », avise Arvalis.

