« Le contexte sanitaire évolue favorablement, ce qui nous permet d’annoncer officiellement la tenue du Space 2021 en présentiel du 14 au 16 septembre 2021 au parc des expositions de Rennes », se réjouit Anne-Marie Quemener, commissaire générale du salon, lors d’une conférence de presse ce mercredi 2 juin 2021. Une dégradation de la situation cet été pourrait rebattre les cartes, mais l’avancée de la vaccination entretient l’optimisme.

Si aucune jauge d’accueil n’est annoncée, « le pass sanitaire sera demandé pour accéder au salon », souligne la commissaire générale.

Plus de 900 exposants déjà inscrits

L’événement marquera la rentrée agricole. « L’attente est forte pour les éleveurs, qui souhaitent se retrouver et se mettre au goût du jour », affirme Marcel Denieul, président du Space.

Les exposants seront également au rendez-vous. À ce jour, « plus de 900 entreprises sont inscrites, soit 80 % du taux de participation habituel », chiffre Anne-Marie Quemener. Toutes les filières d’élevage sont représentées.

Tapis rouge pour le bien-être animal

L’événement approche, et le programme se précise. L’espace « Pour demain » se concentrera sur le bien-être des animaux et des éleveurs. « Les réflexions sur le bien-être animal ne datent pas d’hier dans nos filières, rappelle Didier Lucas, président de la chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor. Mais le progrès continue, il est important de concilier les attentes de tous et de proposer des solutions concrètes aux éleveurs. »

Concernant les présentations animales, le programme s’est resserré sur trois jours avec une dominante allaitante le mardi, mixte le mercredi et une journée consacrée à la prim’holstein le jeudi. La normande et la rouge des prés seront mises à l’honneur. La traditionnelle vente aux enchères aura bien lieu, sur un format mixte présentiel et digital.

Le palmarès des Innov’Space ne sera, quant à lui, dévoilé qu’en juillet. « Une centaine de dossiers de candidatures ont été déposés », confie la commissaire générale du Space, satisfaite de cette belle moisson.

La version digitale du salon se précise

Cette année, la billetterie sera exclusivement digitale. « Cela permettra de se renseigner sur l’activité du visiteur, afin de lui proposer des parcours de visite personnalisés », explique Anne-Marie Quemener. Un plan interactif de salon sera également mis à la disposition des visiteurs sur l’application mobile.

La dernière journée du salon, qui passe sous un format digital, permettra aux visiteurs frustrés ou n’ayant pas pu se déplacer sur les trois journées en présentiel de rattraper certaines conférences, d’avoir le résumé des présentations et concours animaux, de découvrir des contenus exclusifs ou encore d’entrer en relation avec les exposants. Elle aura lieu le vendredi 17 septembre 2021.

