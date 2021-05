« Nous avons toutes les raisons d’être optimistes », estime Fabrice Berthon, commissaire général du Sommet de l’élevage dans un communiqué diffusé le 25 mai 2021. Les dernières annonces gouvernementales concernant la gestion de la crise sanitaire laissent entrevoir une porte de sortie. La trentième édition du salon devrait donc se tenir en présentiel, du 5 au 8 octobre 2021. 80 % des exposants sont d’ores et déjà inscrits.

La tenue de l’événement, sous réserve d’une situation sanitaire apaisée, est perçue comme un véritable symbole. « L’automne 2021 sera placé sous le signe de la relance économique et le Sommet sera assurément l’un des principaux vecteurs de cette relance dans le secteur agricole », affirme le commissaire général.

Une édition connectée

Parmi les nouveautés, le passage de 3 à 4 jours d’ouverture « va permettre de mieux répartir le nombre de visiteurs ». L’inauguration du nouveau hall de 10 000 m² également. Au-delà des considérations sanitaires, ces dispositifs permettront « d’augmenter le temps de visite », « d’enrichir le programme des présentations animales et conférences » et de « donner plus de visibilité à certains secteurs à fort potentiel de développement. »

En plus de préparer les visites et de connecter les professionnels du secteur, la digitalisation du salon via une plateforme web et une application mobile devrait aider à « fluidifier les flux d’entrée du salon ».

