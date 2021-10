À contre-courant de la tendance nationale sur l’ensemble des races laitières, « le cheptel simmental progresse, se réjouit Jean-Baptiste Geoffray, technicien chez Simmental France. L’image de la race se modernise. » Le lancement du nouveau logo de l’organisme de sélection en est le symbole.

Gourmande, une grande championne senior

Sept ans après sa dernière édition, en 2014, le concours national de la simmental s’est une nouvelle fois tenu au Sommet de l’élevage, en Auvergne. Après plus de 7 heures de défilés et de sacres, la grande championne a été couronnée en fin de journée, le 6 octobre 2021.

Gourmande (1) (en photo au début de l’article), également championne senior, fait partie des vaches les plus âgées des 109 candidates en lice au début du concours. Née en octobre 2011, la grande championne originaire du Cantal en est à son sixième vêlage. Elle a produit plus de 10 000 kg de lait en 305 jours, à 39,9 de TB et 34 de TP, en quatrième lactation. Pour le juge du concours, Frédéric Hug, éleveur en Haute-Savoie, Gourmande est « une grande vache très bien conservée », « racée et solide » avec « d’excellents jarrets » et de « bonnes attaches mammaires ». Une vache « sans défaut » donc.

La championne génisse vendue aux enchères

Le concours national a ensuite laissé place à une vente aux enchères d’exception, sur le ring bovins laitiers du salon. Onze génisses, dont 9 pleines, et 3 lots d’embryons ont été proposés aux acheteurs. Les enchères ont pu être tenues depuis les gradins ou en ligne, sur inscriptions préalables.

Le top price revient à Pétale, 123 points d’Isu, qui n’est autre que la championne génisse sacrée un peu plus tôt dans la journée. Adjugée 3 950 €, la jeune vache a fêté ses 2 ans cet été. Elle est en cinquième mois de gestation, remplie par le taureau Webmaster. Sa grand-mère maternelle, Fleur, s’est illustrée lors du championnat adulte de la dernière édition Eurogénétique, en 2017. L’acheteur a mis la main sur « une souche morphologique d’exception. »

La génisse Pétale a été vendue à 3 950 € © A. Courty

Du côté des embryons, le meilleur prix a atteint 1 900 €. Les 3 embryons sont issus de la femelle Nefertari, la meilleure vache génomique en race simmental (163 points d’Isu). Un investissement qui sera probablement « rapidement rentabilisé » grâce à un « potentiel de production hors du commun ». Les veaux à naître seront suivis « avec attention » dans le schéma de sélection.