1ere journée d'ensilage

Récolte de la nourriture des

On a commencer tard hier soir et recommencé tôt ce matin pour éviter les fortes chaleurs afin de préserver les engins mais aussi éviter de récolter une plantes trop chaude et stressé.#Sarthe#CeuxQuiFontLeLait pic.twitter.com/qY0A7Bbk3c