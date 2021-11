« Les éleveurs attendent des acteurs de l’aval qu’ils agissent de façon responsable, et intègrent dans les négociations commerciales annuelles la situation des coûts de production en amont de la filière », prévient la FNB, Fédération nationale bovine, dans un communiqué publié ce mardi 9 novembre 2021.

Pour le syndicat, « il est impératif d’assurer en amont la juste rémunération des producteurs, confrontés de plus à une hausse exceptionnelle des charges qui poursuit ses effets ». La FNB souhaite « atteindre les coûts de production » et « sortir enfin le secteur de l’élevage de ses niveaux de bas revenus qui génèrent l’abandon des producteurs et la décapitalisation ».

+ 40 centimes par kg de carcasse

Sur le premier semestre de 2021, l’indicateur de coût de production des éleveurs de viande bovine a augmenté de 20 centimes d’euros par kilo de carcasse selon la méthode de calcul validée par accord interprofessionnel, avance le syndicat. « Avec une progression du même ordre attendue au titre du second semestre, le plein effet de l’explosion du coût des charges sera donc d’au moins 40 centimes par kilo carcasse », appuie la FNB.

Cette flambée « touche un large nombre de postes de coût de production en viande bovine : alimentation, énergie, intrants, matériels », poursuit le syndicat, qui observe par ailleurs « situation de tension entre une demande forte et une offre insuffisante [de viande bovine] partout sur le marché européen ».