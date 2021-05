« Après plus de dix ans de repli, 2020 marque le grand retour du lait de consommation dans les foyers Français », s’enthousiasme Emmanuel Vasseneix, président de Syndilait, lors d’une conférence de presse ce mercredi 19 mai 2021. L’an passé, la consommation globale s’est établie à plus de 3 milliards de litres sur l’année, en hausse de 4,9 % en volume sur un an.

> À lire aussi : Le recul de la collecte laitière française se poursuit (17/05/2021)

Hausse record en avril 2020

« En France, 97 % des foyers achètent du lait. Chaque foyer en consomme 81,6 litres, répartis sur une moyenne de 17 fois actes d’achat pour un total d’environ 74 euros dépensés sur l’année », précise Syndilait. En 2020, la croissance de la consommation a été marquée en grande distribution, « qui a enregistré une hausse des achats de + 5,3 % en valeur et de + 4,9 % en volume par rapport à 2019 ».

Lors du premier confinement pour lutter contre la Covid-19, le mois d’avril 2020 a « été marqué par une hausse record des achats de 35,4 % en volume par rapport à la même période en 2019 », indique Emmanuel Vasseneix, qui souligne « le retour du petit-déjeuner et du fait maison ».

« Petits-déjeuners supplémentaires »

Car selon Syndilait, le premier repas de la journée représente 70 % du lait consommé en France. « Chaque semaine en 2020, le lait a ainsi intégré 4,2 millions de petits-déjeuners supplémentaires par rapport à 2019, pour atteindre 131 millions de petits-déjeuners hebdomadaires ».

Le lait liquide a également été utilisé dans 17 millions de dîners chaque semaine (+3 millions par rapport à 2019), 12 millions de déjeuners (+ 3 millions) et autant de goûters (+1 million). « Au total, le lait s’est retrouvé dans 11 millions de moments de consommation supplémentaires en moyenne chaque semaine », rapporte Emmanuel Vasseneix.

Le lait UHT plébiscité

Dans ce contexte, les achats de lait UHT, qui représentent 97 % du marché, ont progressé de 5,3 % en volume en grande distribution. De son côté, les ventes de lait frais pasteurisé, qui représente 3 % des volumes de ventes, ont reculé de 4,7 %. « Les confinements successifs ont amené les Français à faire moins souvent les courses, mais à acheter des quantités plus importantes nécessitant une bonne capacité de conservation », analyse de président de Syndilait.

Parmi les laits standards UHT, « le lait entier (5 % du marché), adapté au fait maison qui s’est développé avec le retour des Français en cuisine, a enregistré une progression record de +10,2 % ». Le lait standard demi-écrémé, qui représente 62 % du marché, « a quant à lui progressé de 4,8 % en volume en un an. »