Egalim 2

L’Idele publie les indicateurs pour les contrats en ruminants

14 h

Conformément à la loi Besson-Moreau, dite Egalim 2, l’Institut de l’élevage vient de rendre public les indicateurs de référence pour la contractualisation, à défaut de parution par une organisation interprofessionnelle. © Sébastien Champion

L’Institut de l’élevage annonce la publication des indicateurs de référence pour la contractualisation dans les secteurs des ruminants, du lait et de la viande. Ils seront disponibles « au fur et à mesure de leur élaboration et en fonction des obligations légales, échelonnement selon les types de produits fixé par décret », rapporte l’institut technique.