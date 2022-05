À l’exception du blé dur, l’état des céréales à paille se dégrade un peu sur la semaine du 26 avril au 2 mai 2022, selon le bulletin Céré’Obs publié le 6 mai 2022 par FranceAgriMer.

En blé tendre, la part des cultures dans un état jugé « bon à très bon » recule de 91 % à 89 %. Au 2 mai, 99 % des blés tendres avaient atteint le stade 2 nœuds. L’épiaison s’affichait quant à elle à 9 %. 85 % des blés tendres sont jugés en bon état et 9 % en assez bon état. Néanmoins, le déficit hydrique inquiète :

En Route pour l'épiaison pour Pibrac, Providence, Passion et Filon. Septo et RB. C'est pas la pluie qui va nous embêter sur la floraison cette année. Impasse du T3 dejà actée. Par contre ça va. En pour un retour de la pour le remplissage et le PMG. pic.twitter.com/bmBre2NR07